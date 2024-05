Olgier Geblewicz marszałkiem po raz czwarty. Pierwsza sesja nowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Nie było zaskoczenia. Zgodnie z przewidywaniami, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego został Olgierd Geblewicz - będzie pełnić to stanowisko już po raz trzeci z rzędu. Przewodniczącą Sejmiku województwa pozostanie Teresa Kalina - pozostanie, bo prowadziła obrady Sejmiku już w poprzedniej kadencji.

We wtorek (7 maja) na pierwszej sesji VII kadencji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego radni mieli do wykonania jedno zadanie: przegłosować dwie uchwały dotyczące wyboru najważniejszych osób w województwie. Zrobili to. Choć nie bez komplikacji. Przy wyborze marszałka doszło do nieporozumienia i trzeba było dokonać reasumpcji głosowania.

- Przewodnicząca nieprecyzyjnie podała, ile razy głosować "za" - twierdził radny Leszek Dobrzyński.

Przy następnym głosowaniu nie było już żadnych wątpliwości. Za kandydaturą Olgierda Geblewicza zagłosowało 19 osób. Za zgłoszonym przez klub Prawa i Sprawiedliwości Markiem Suboczem było tylko 10 radnych (klub PiS składa się w Sejmiku z dziesięciu osób).