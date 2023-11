Odkrycie przy kościele w Szczecinie. Tyle zostało z dawnego pomnika [ZDJĘCIA]

- Kilka dni temu skontaktował się ze mną proboszcz ze Skolwina ks. Artur Rasmus, prosząc o pomoc w identyfikacji fragmentów płyt marblitowych, znalezionych podczas porządkowania zieleńca za kościołem. Były 3 fragmenty z imionami i nazwiskami następującymi po sobie. Taka konfiguracja mogła zaistnieć tylko w jednym przypadku - to upamiętnienie zbiorowe - mówi nadkomisarz dr Marek Łuczak, policjant i historyk. - Znaczyło to, że są to fragmenty płyt bocznych nieistniejącego pomnika poświęconego poległym w I wojnie światowej mieszkańcom Skolwina. Rząd imion był mniej istotny, lecz w linii nazwisk odczytaliśmy końcówki: …berg, …holz oraz ...ückert.