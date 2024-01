Pasjonaci historii zakończyli poszukiwania pomnika poległych w I wojnie światowej

Po I Wojnie Światowej po wschodniej stronie kościoła, na osi świątyni ustawiono pomnik żołnierzom-mieszkańcom poległym w wojnie. Pomnik wymurowano z kamieni narzutowych zespolonych betonem. Całość otynkowano i od strony wschodniej wykonano inskrypcję: "Den Helden des Weltkrieges" (Bohaterom Wojny Światowej).

Po 1945 roku pomnik zniszczono, rozbijając cokół i płyty z marblitu. Po kilku miesiącach poszukiwań pasjonaci lokalnej historii odnaleźli to, co zostało z monumentu. To było odkrywanie historii Szczecina na nowo. Jak mówią poszukiwacze dzięki tym działaniom uda się pogłębić wiedzę o dawnych mieszkańcach Skolwina.