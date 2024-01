W Świnoujściu przekazano dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 [ZDJĘCIA]

Od 6 lipca ub.r. na czele pierwszej z grup przeciwminowych NATO stał komandor porucznik Piotr Bartosewicz, który wraz z międzynarodowym sztabem kierował działaniami okrętów tzw. Tarczy Przeciwminowej Europy. Do ich zadań należało m.in. zapewnienie bezpieczeństwa tras żeglugowych na Bałtyku, Morzu Północnym i wschodniej części Atlantyku oraz poszukiwanie, niszczenie i neutralizacja wszelkich pozostałości po II wojnie światowej.

W efekcie przeprowadzonych działań skutecznie zneutralizowano ok. 50 niebezpiecznych obiektów i sprawdzono obszar blisko 190 kilometrów kwadratowych morza.

- To bardzo duże doświadczenie i nieocenione dla wszystkich uczestników misji. Część żołnierzy brało udział po raz kolejny w tego rodzaju przedsięwzięciu, ale dla większości był to pierwszy raz. Sześć miesięcy bez przerwy spędzonych na morzu to jest nieocenione doświadczenie – dodał Bartosewicz.

Przez ostatnie sześć miesięcy Polscy marynarze prowadzili działania z pokładu okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP Kontradmirał X. Czernicki. Pierwszy raz w historii do udziału w NATO-wskim zespole Marynarka Wojenna RP skierowała także trałowce projektu 207P - ORP Drużno i ORP Hańcza.

W różnych okresach, w składzie zespołu operowało łącznie 10 okrętów z 6 różnych krajów. W trakcie misji pod polskim dowództwem znalazły się okręty m.in. z Belgii, Francji, Niemiec i Kanady. Łącznie na pokładzie okrętu dowodzenia obsada PKW Czernicki pokonała blisko 12000 mil morskich operując w północnej i wschodniej części Atlantyku oraz na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim.