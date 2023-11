Miłośnicy historii odbudowali w Szczecinie-Klęskowie pomnik leśniczego i przyrodnika

- Zastanawiałem się, w jakiej formie odtworzyć pomnik, chciałem by nawiązywał do znanych pomników istniejących już w Puszczy: Carla Ludwiga Gené (1820-1893), Otto Jäckela (1897-1918) czy Carla Friedricha Meyera (1840-1904). Wstępne rysunki przesłałem do firmy Hera, gdzie dzięki uprzejmości p. Ewy Hery i pomocy p. Marcina Tabatowskiego wykonano 250-kilogramową stelę z szarego granitu. Kolejnym problem było przewiezienie jej na szczyt wzgórza wraz z kolejnymi workami zaprawy i wmurowanie jej w cokół - wyjaśnia Marek Łuczak. - Dziękuję wszystkim za pomoc przy tym trudnym projekcie. Dzięki tej akcji udało się stworzyć piękny pomnik i mam nadzieję przybliżyć, postać nadleśniczego Meyerincka. Za tydzień, trzeba się zebrać ponownie, wykonać drobne poprawki i doczyścić pomnik. Liczę, że tak jak w przypadku innych pomników, które odbudowaliśmy, miejsce to stanie się kolejnym puntem na mapie turystycznej Szczecina.

Kim był Heinrich von Meyerinck?

Urodził się 6 grudnia 1786 roku w Magdeburgu. Był synem pruskiego majora Wilhelma Heinricha Jakoba von Meyerincka (ur. 23 sierpnia 1755 roku, zm. 23 października 1792 roku) i Sophie z d. von Biedersee (1764–1820, po śmierci Jacoba wyszła za mąż za feldmarszałka Ludwiga Karla von Kalcksteina). Heinrich uczył się w klasztorze w Bergen koło Magdeburga. W latach 1802-1806 służył w pułku królewskim w Poczdamie, następnie w latach 1807-1812 był szambelanem księcia Augusta Christiana Friedricha (1769-1812) w księstwie Anhalt-Köthen. W 1810 roku ożenił się z Pauline Christiane Sophie von Rauchhaupt (ur. 24 lutego 1790 roku, zm. 20 lipca 1854 roku). Mieli dzieci: Nanny Auguste Henriette Sophie (ur. 1 luty 1811 roku, 7 grudnia 1834 roku wyszła za mąż za pruskiego generała kawalerii Wilhelma Ludwiga von Zollikofer-Altenklingen (1783-1868), zm. 4 stycznia 1880), Richarda Hermanna Paula Heinricha (ur. 26 grudnia 1812 roku, był głównym łowczym (Oberjägermeister), ożenił się 8 października 1839 roku z Amalie Dietze (ur. 25 sierpnia 1818 roku, zm. 12 lipca 1858 roku), zm. 29 października 1889 roku) oraz Huberta Otto Ludwiga (ur. 28 czerwca 1827 roku w Lödderitz, był pruskim generałem (Generalleutnant), 12 października 1857 roku ożenił się z Gertrud Dietze (ur. 7 lipca 1837 roku), Hubert zm. 5 kwietnia w 1900 roku w Poczdamie). W 1813 roku Heinrich von Meyerinck wstąpił do 5 Pomorskiego Pułku Huzarskiego i został adiutantem księcia Jeana Baptiste Bernadotte (1763-1844, poźniejszego króla Szwecji - Karola XIV Jana), z którym przeniósł się do Paryża. Po zakończeniu wojen napoleońskich przeszedł na emeryturę jako kapitan kawalerii. Następnie studiował nauki przyrodnicze w Halle (Saale), w 1817 roku zdał egzamin na leśniczego, a rok pózniej został zatrudniony jako nadleśniczy w Grüneberg, Löwenberger Land. W 1823 roku objął kierownictwo nadleśnictwa w Lödderitz koło Dessau. Stworzył tam modelowe przedsiębiorstwo osiągające duże dochody. Tereny nadleśnictwa stały się miejscem wycieczek i odwiedzin znanych leśników, botaników i zoologów, m.in. Juliusa Theodora Christiana Ratzeburga (1801-1871) z Berlina i Friedricha Wilhelma Leopolda Pfeila (1783-1859). Wielu leśników uczyło się odbywając praktyki u Heinricha von Meyerincka. Von Meyerinck w Lödderitz interesował się uprawami dębów oraz wiązów i wierzbami, prowadził ukierunkowane cięcia pielęgnacyjne drzew, określane jako tresura drzew. Prowadził obserwacje owadów, głównie szkodników leśnych, co zaowocowało wymianą myśli z czołowymi entomologami oraz własnymi publikacjami w czasopismach naukowych i leśnych. W 1827 roku Towarzystwo Badań Przyrodniczych w Berlinie opublikowało w swoich pismach obserwacje von Mayerincka dotyczące bobrów. Von Mayerinck był autorem cenionych opracowań o zakładaniu szkółek i gospodarce leśnej, pozyskał także wiele okazów ornitologicznych dla Pruskiego ośrodka Szkoleniowego w Neustadt-Eberswalde. W 1845 rok został przeniesiony do Szczecina jako nadleśniczy, gdzie pozostał aż do śmierci. Heinrich von Meyerinck zmarł 18 września 1848 roku w Szczecinie.