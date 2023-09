To fragment historii Szczecina. Z Odry wydobyli ponad 1 tonowy filar

29 września po trudach wyrwania elementu z mułu, i pomocy nurka, udało się element przenieść na statek i przetransportować go drogą wodną do Bazy Oznakowania Morskiego UM w Szczecinie.

- Dokładne oględziny wskazują, że jest to licząca 1,5 tony górna część filara bramnego z przełomu XIX i XX wieku, pochodząca z jakieś szczecińskiej lub podmiejskiej rezydencji. Filar mógł być wykonany w technice odlewu z betonu, wpuszczając do masy cementowej fragmenty granitowych kamieni. Filar nie posiada widocznego zbrojenia, liczy 130 cm długości 70 x 70 cm w części zwieńczenia i 50 x 50 cm w część filara. Pierwotnie cały filar musiał liczyć około 3 metrów - dodaje policyjny historyk. - Decyzję o dalszych losach obiektu podejmie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Obiekt jest bardzo podobny do filarów bramy dworu Cavelwish (Babin) w pobliskim Skolwinie, mogło to też być reprezentacyjne wejście do jednej ze szczecińskich restauracji położonych nad Odrą.