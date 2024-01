Nowy most przez Odrę w Szczecinie. Miasto szuka projektantów

Szczecińskie Inwestycje Miejskie do 9 lutego czekają na oferty dotyczące zaprojektowania nowego mostu, który ma usprawnić komunikację Międzyodrza, gdzie powstają nowe osiedla, z lewobrzeżną częścią miasta. Przetarg obejmuje także przebudowę fragmentu ul. Heyki do mostu nad Kanałem Zielonym oraz nowej drogi do skrzyżowania z ul. Kolumba. W planach jest też kładka pieszo-rowerowa przez wyspę Przymoście z przystanią wioślarską, na wysokości dworca kolejowego.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie wyłącznie cena, ale również doświadczenie projektanta branży inżynieryjnej mostowej. W praktyce to oznacza wykonanie dokumentacji projektowej dotyczących budowy, przebudowy lub rozbudowy mostu lub wiaduktu o rozpiętości w świetle podpór minimum 50 metrów w ciągu drogi co najmniej klasy L zakończonego wydaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

Nowe połączenie będzie prowadzić z ulicy Heyki poprzez Wyspę Zieloną na nowy most przez Odrę oraz ulicę Zapadłą do skrzyżowania z ulicą Kolumba Wiadomo, jakie parametry będzie miał nowy most.