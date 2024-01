Najciekawsze wydarzenia kulturalne na nadchodzący weekend w Szczecinie. Zobacz harmonogram imprez!

Karnawałowo i teatralnie będzie w ten weekend w Szczecinie. Można się wybrać na ciekawe wydarzenia kulturalne w naszym mieście.

"Czerwony Kapturek" Teatr Współczesny w Szczecinie Opowieść o tym, że czasami lubimy się bać, ale też o odwadze, którą nosimy w sobie. Spektakl zanurza nas muzycznym i tajemniczym w świecie, w którym groza i śmiech nieustannie się ścierają, a relacje opowiadane są językiem choreograficznym, w rytmie bębnów na żywo. 12 stycznia, godz. 10.00, 12.00, 13 stycznia, godz. 16.00 "Dzień świra" Teatr Mały w Szczecinie „Dzień świra” Marka Koterskiego to mistrzostwo w nazywaniu codzienności, językowy majstersztyk, „lektura obowiązkowa” każdego, świadomego Polaka. 12, 13, 14 stycznia, godz. 19.00 "Dotyk za dotyk. Dansing" Teatr Współczesny w Szczecinie Zapraszamy na międzypokoleniową odsłonę dansingu w teatrze. Szampańska zabawa, feeria barw, taneczny sznyt i odblaski dyskotekowej kuli... Zawirujmy w tanecznym uścisku, niech podłoga zadrży, niech zabłysną reflektory, a parkiet zapłonie ogniem naszych ciał. Niech żyje bal! Idąc za myślą Erin Manning: „Dotyk wywołuje wydarzenie, dotyk tworzy zdarzenie”.

12, 13, 14 stycznia, godz. 19.00 "Piaf" Teatr Polski w Szczecin Edith Piaf – francuska pieśniarka. Drobna, o kruchej posturze, a głosie tak mocnym i przepełnionym emocjami, że trafiał do serc ludzi na całym świecie. Sztuka Pam Gems to portret tej wybitnej artystki ukazujący ją nie tylko w świetle reflektorów, ale i za kulisami, w życiu prywatnym. Oba te światy przenikały jednak te same uczucia: nienasycenie życiem, szaleńcza tęsknota za miłością, za byciem kochaną. Przez tłumy, i przez tego jedynego… W spektaklu zabrzmi kilkanaście piosenek Piaf. Aktorom na scenie towarzyszy zespół grający muzykę na żywo. W tytułowej roli występuje Sylwia Różycka. 12, 13, 14 stycznia, godz. 19.00,

"Kolacja dla głupca" Teatr Polski w Szczecin Tytułowa kolacja dla głupca to kolacja, na którą każdy z grupy przyjaciół wyszukuje i zaprasza możliwie najgłupszego osobnika. Zabawa polega na tym, aby przez cały wieczór utrzymać w tajemnicy fakt, że stanowi on obiekt żartów, a równocześnie skłonić go do mówienia. Wygrywa ten z przyjaciół, który przyprowadzi „arcymistrza w swoim gatunku”. Jednak przypadek płata figla planom i myśliwy staje się ofiarą.

13, 14 stycznia, godz. 16.00 "My hrabiny nie płaczemy" Teatr Polski w Szczecin Recepta na to, jak godzić się z przemijaniem nie rezygnując z siebie i swoich pragnień oraz jak znaleźć wolność i autonomię bez wyzbywania się miłości do mężczyzn. Mówione i śpiewane, zabawne i wzruszające historie oparte są na celnej obserwacji współczesnej codzienności. Olga Adamska (na zdjęciu) przekazuje przepis na to, jak być dzisiaj kobietą, która lubi i ceni siebie. Poczucie humoru i dystans, błyskotliwość i ironia z dużą dozą ciepła i zrozumienia – w monologach można rozpoznać własne doświadczenia i roześmiać się terapeutycznie. 13, 14 stycznia, godz. 21.45 "Świecie dziwny / Coming Together" - Opera na Zamku w Szczecinie Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na weekendowe (13 i 14 stycznia) spotkanie z dwuczęściowym, autorskim i prapremierowym w Polsce spektaklem baletowym „Świecie dziwny / Coming Together” w choreografii i inscenizacji wybitnych artystów: Roberta Glumbka i Kevina O’Daya – opowieść o tolerancji, akceptacji inności, pogardzie i stereotypach.

13 stycznia, godz. 19.00, 14 stycznia, godz. 18.00 "Kolory" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Interaktywny spektakl „Kolory” jest inspirowany książką „Czarna książka kolorów” Meneny Cottin i Rosany Farii oraz wypowiedziami niewidomych dzieci na temat barw. To nie tylko magiczna przeprawa przez świat odczuwany różnymi zmysłami, ale także okazja do rozmowy na temat piękna różnorodności.

12 stycznia, godz. 10.00 "Kaczątko" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie "Kaczątko" to spektakl najnajowy, muzyczny, bez słów, oparty luźno o treść "Brzydkiego kaczątka". Historia szarej kaczuszki, która do nikogo nie pasuje i której nie lubią na podwórku, bo jest inna, a która później okazuje się najpiękniejsza i najbardziej wartościowa. 13 stycznia, godz. 14.00, 15.00 "Perfekty i Ambaras" - reż. Jakub Krofta - Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie 13 stycznia, godz. 16.00, 14 stycznia, godz. 11.00

Sztuka „Perfekty i Ambaras” cenionej dramatopisarki Marii Wojtyszko w reżyserii Jakuba Krofty to pełna magicznych światów i nieoczywistych zwrotów akcji bajka drogi, w której wszystko jest możliwe – spotkanie wróżki, chmary niebezpiecznych mordoryjów, odkrycie Liberlandii… A może nawet polubienie przyszywanego brata? „Do trzech razy sztuka” - reż. Michał Janicki - Teatr Kameralny w Szczecinie Niezrównany duet komiczny — Adam Dzieciniak i Michał Janicki w znakomitej reżyserii Andrzeja Zaorskiego doładują państwu akumulatory na nadchodzące jesienne dni! Autorzy dają okazję aktorom w inteligentnie napisanej sztuce prezentacji szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych. 12, 13 stycznia, godz. 19:30 "Dancing Your Way Home - Work in Progress" - Teatr Kana w Szczecinie Dancing Your Way Home [Tańcząc ścieżkę do domu] to próba, początek, spotkanie. Podczas stażu zajmowaliśmy się pytaniami dotyczącymi lokalności, wspólnoty i tańca, z Kaną jako naszą “trampoliną”, naszym punktem wyjścia. 13 stycznia zapraszamy na wieczór pokazów pracy i rozmów, podczas którego podzielimy się doświadczeniami naszych wspólnych i indywidualnych procesów.

13 stycznia, godz. 16.00 "Pozory mylą" Teatr Piwnica przy Krypcie „Pozory mylą” to dramat wyjątkowy w dorobku Thomasa Bernharda, inny, bardziej czuły. Skupiony na relacjach dwóch braci, którzy pod koniec życia szukają się z powrotem, próbują odbudować relacje – mówi reżyser Tomasz Kaczorowski. – Ale to także opowieść o sztuce i uprawiających ją, o konflikcie, która ze sztuk jest ważniejsza. Także o tym, po co jest teatr.

12 stycznia, godz. 19:00, 13 stycznia, godz. 17:00 "Misiaczek" Teatr Piwnica przy Krypcie Spektakl teatralny dla dzieci od 18. miesiąca do 6 lat na podstawie materiału literackiego Marty Guśniowskiej. W lesie jakich wiele, mieszkał sobie zwykły niedźwiadek. Miał kochającą Mamusię i oddanych przyjaciół. Ale pewnego dnia coś się zmieniło. Co się dzieje z Misiaczkiem? Miłość, przyjaźń, kłopoty. Misiaczek – nieznana historia.

12, 13 stycznia, godz. 9.30 "Koncert kolęd"- Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie Już w najbliższy piątek 12 stycznia o godzinie 19.00 w Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zabrzmią najpiękniejsze polskie kolędy w opracowaniu Michała Grabowskiego. Na scenie zobaczymy i usłyszymy pedagogów i studentów Wydziału Wokalnego oraz Wydziału Instrumentalnego we współpracy z instrumentalistami szczecińskiej filharmonii pod dyrekcją Bartosza Olejnika. 12 stycznia, godz. 19.00 Muzyka Miasta - premiery płytowe 2023 live Specjalne koncerty w wykonaniu zespołów Curcuma, Tragarze, Konrad Słoka & Chango prezentujących swoje najnowsze albumy. Słowianin, 13 stycznia, godz. 20.

