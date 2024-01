Najciekawsze wydarzenia kulturalne na nadchodzący weekend w Szczecinie. Zobacz harmonogram imprez!

Fabuła dramatu Michaiła Bułhakowa osnuta jest wokół ostatnich lat życia Moliera. Oto Paryż, druga połowa XVII wieku. Molier za wszelką cenę chce wystawić swoją sztukę pt. „Świętoszek”, tekst jak na tamte bardzo skandaliczny, bo atakujący bigoterię i religijność na pokaz. Dlatego przeciwko pisarzowi występują dostojnicy kościelni, a arcybiskup Paryża różnymi sposobami próbuje pozbawić go łask króla. Mimo iż kariera Moliera obfituje w liczne sukcesy, jego życie miłosne układa się rozmaicie. Oto po definitywnym rozstaniu z dawną kochanką - Magdaleną Bejart, dramatopisarz związuje się z jej młodszą siostrą, Armandą. Ta aktorka nie jest mu jednak wierna.

Małżeństwo z 25-letnim stażem wyjeżdża na weekend do luksusowego hotelu. Zabierają ze sobą poradnik „Seks dla opornych”, który ma pomóc na nowo rozpalić ich życie intymne i uratować związek. Czy terapia przyniesie oczekiwane rezultaty?

Samir, ścigany przez policję imigracyjną Syryjczyk, jakimś trafem ląduje w salonie Heńka i Baśki. Zrządzeniem losu para emerytów ma w mieszkaniu pokój gościnny - od lat stoi pusty, bo kobieta łudzi się, że jej zaginiony syn kiedyś jeszcze wróci. Pojawienie się Samira wprowadza ruch do skostniałego związku i ostatecznie, dzięki młodemu chłopakowi, odradza się uczucie i zainteresowanie między dwojgiem starych ludzi.

Jeden z najwspanialszych musicali świata – „Crazy for You” George’a i Iry Gershwinów – w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego, pod batutą Jerzego Wołosiuka.

Gdybym była bardzo, bardzo duża przytuliłabym Ziemię i powiedziała jej: „Halo Ziemia!” Jesteś piękna”. A Ty co byś jej powiedział/powiedziała? Myślisz, że Ziemia jest szczęśliwa? Może czasami bywa smutna? Może tak naprawdę wcale nie chce być Ziemią i wolałaby być np. psem? Jedno jest pewne: Ziemia potrzebuje Twojego przytulenia.

Anna Wyszkoni to jedna z najbardziej doświadczonych i lubianych wokalistek na polskiej scenie muzycznej. Ma w swoim dorobku imponującą ilość przebojów, nagród i wyróżnień oraz ponad pół miliona sprzedanych płyt. W 2021 roku obchodziła jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. Z tej okazji przygotowała szereg wydarzeń, z których najważniejszym było wydanie albumu z największymi przebojami pt. „Nieznośna lekkość hitu”. Można na nim usłyszeć zarówno najbardziej znane piosenki Ani, jak i premierowe utwory, między innymi nową wersję kultowej „Agnieszki”, nagraną w duecie z popularnym polskim raperem Januszem Walczukiem.

Jak co roku Zespół Pieśni i Tańca ,,Szczecinianie" zaprasza na Galowy Koncert Kolęd i Pastorałek - "HEJ KOLĘDA, KOLĘDA". W wydarzeniu wystąpi również gościnnie Muzyka (kapela góralska) Zespołu "Orawianie" z Lipnicy Wielkiej, na czele z wybitnym prymistą - Eugeniuszem Karkoszką.

The Beatles Symfonicznie

The Beatles - ta wielka czwórka z Liverpoolu zdobywała swego szturmem czasu listy przebojów na całym świecie. Ich nieśmiertelne utwory, które zawładnęły sercami fanów są w czołówce największych hitów po dziś dzień. Znana polskiej publiczności z projektu Queen Symfonicznie, orkiestra Alla Vienna, która przez ostatnie 10 lat zagrała ponad 300 koncertów, we wszystkich większych miastach Polski i zgromadziła ponad 200 tysięczną widownię, postanowiła podzielić się swoją drugą największą fascynacją - zespołem The Beatles i zaprezentować widowni unikatowe symfoniczne aranżacje piosenek Beatlesów.

