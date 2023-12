Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza na ferie zimowe

W trzecim dniu warsztatów udadzą się na wystawę: "Jak to z drewnem było. Narzędzia do obróbki drewna ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie". Poznają tam bogatą ofertę produktów sprzedawanych na dawnych wiejskich jarmarkach. Uczestnicy zajęć dowiedzą się m.in.: jak powstawało masło, do czego służyły przęślice, jak wyglądały drewniane maglownice, u kogo zamawiano beczki do kiszenia kapusty, kto wytwarzał koła, czym były dzieże i niecki, kto nosił zgrzebne portki i kiecki. W ramach zajęć plastycznych wykonamy zabawki, których nie mogło zabraknąć na dawnych jarmarkach. Wykorzystując motywy, jakimi ozdabiano meble prezentowane na wystawie, stworzymy nietuzinkowe pudełka na drobiazgi.