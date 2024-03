Muzeum Narodowe otrzymało pieniądze na modernizację budynku przy Wałach Chrobrego

Celem planowanej inwestycji w zabytkowym gmachu usytuowanym w reprezentacyjnej części Wałów Chrobrego, jest powstrzymanie degradacji i wykluczania w związku z nowymi przepisami bezpieczeństwa oraz zwiększenie jego potencjału i możliwości eksploatacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji edukacyjnych oraz dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Rezultatem będzie przedłużenie żywotności obiektu oraz udostępnienie przestrzeni dotychczas niedostępnych dla odwiedzających, a także wzmocnienie dotychczasowej i wprowadzenie nowej oferty dla odwiedzających Muzeum.

- Możliwość realizacji zadań zawartych w projekcie „Imago Mundi” to dla muzeum szansa na polepszenie warunków pracy oraz rozszerzenie oferty, szczególnie edukacyjnej. Zmiany jakie czekają przestrzeń edukacyjną oraz wszelkie ciągi komunikacyjne doń prowadzące, znacznie poprawią komfort organizacji wydarzeń edukacyjnych i popularyzatorskich - mówi Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. - Pozwolą na większą elastyczność, choćby prowadzenie przedsięwzięć popularyzatorskich poza godzinami otwarcia muzeum, już bez oglądania się na restrykcyjne przepisy związane z bezpieczeństwem i ochroną zbiorów. Idąc np. na koncert nie będzie już trzeba przechodzić przez sale wystawowe. Zatem zmiany odczują nie tylko pracownicy muzeum, ale przede wszystkim adresaci naszej oferty, czyli widzowie. Realizacja projektu to dla nas także swoisty wstęp do znaczenie szerszego projektu – rozbudowy gmachu o skrzydło od strony placu Mickiewicza. Ale to kolejny rozdział z historii Muzeum…