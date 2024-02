Motorniczy w Szczecinie pilnie poszukiwany. Chętnych do pracy nie brakuje

Obecnie 184 motorniczych w Tramwajach Szczecińskich ma umowę o pracę. Mimo to nadal można pomarzyć o stabilności. Przewoźnik szuka osób do pracy.

- Spółka jest w stanie zatrudnić na dziś około 30 motorniczych. Aktualnie prowadzimy dwa kursy na motorniczych - mówi Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie.

To 15 osób, które rozpoczęło kurs 4 grudnia ubiegłego roku i obecnie są w trakcie zajęć praktycznych. 29 stycznia rozpoczął się nowy kurs, w którym uczestniczy 14 osób. Trwają też egzaminy organizowane przez WORD dla 19 kursantów, którzy rozpoczęli kurs jeszcze 16 października ubiegłego roku.

- W tym roku zakładamy realizację jeszcze dwóch kursów. Rozpoczęcie kolejnego kursu planowane jest w kwietniu - dodaje przedstawiciel TS.

Droga do zostania motorniczym nie jest łatwa.

Kurs przygotowujący do egzaminu na kierowanie tramwajem to 77 godzin zajęć teoretycznych i 60 praktycznych (według grafików ustalanych indywidualnie). Nowi motorniczowie po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu oraz po odbyciu jazd z patronem (co przeważnie trwa 2-3 tygodnie) samodzielną pracę w ruchu liniowym podejmują po ok. 3-4 miesiącach od rozpoczęcia kursu.