Ministra Gróbarczyka dwa słowa na temat polityki: władzę oddamy w sposób demokratyczny

- Faktycznie, wygrywając te wybory, jeśli nie stworzymy rządu, to władzę oddajemy w sposób demokratyczny - powiedział minister Gróbarczyk. - Chociaż podobno tworzyliśmy rządowy zamordyzm. Ale oddajemy tę władzę z jednym zastrzeżeniem, że będziemy pilnować tych wszystkich inwestycji, jakie powstają w Polsce, tych które będą i muszą być realizowane. I niech nikomu nie przyjdzie do głowy, aby przypadkiem próbować te umowy rozwiązać, bo na to nie pozwolimy.

Na pytanie, czy rząd PiS zostawił w Budżecie Państwa pieniądze na te inwestycje, minister Marek Gróbarczyk powiedział:

- Jeśli oni (opozycja) nie mają pieniędzy na nie, to niech natychmiast oddadzą władzę. My mamy pieniądze. Tak jak mieliśmy na to do tej pory, tak zapewniam wszystkich, że te pieniądze są.

Czyli Budżet Państwa jest pełny?

- Oczywiście, że tak – mówił Gróbarczyk.