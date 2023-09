Mieszkańcy Pogodna mają już dość awantur z budowlańcami stawiającymi nowy blok

Okazało się, że to był jednak dopiero początek serii niemiłych zdarzeń z udziałem pracowników budowlanych oraz mieszkańców. Na przełomie sierpnia i września na ulicę Popiełuszki coraz częściej przyjeżdżały ciężarówki, betoniarki i wielkie specjalistyczne urządzenia. Ze względu na wąski przejazd ich obecność regularnie blokowała dojazd do klatek schodowych i prywatnych garaży, a także - co istotne - śmietników.

- Zapadnięcie poprzedzały ulewne deszcze, stąd osuwiska - dowiedzieliśmy się od przedstawicieli inspektoratu. Niespokojne deszcze przestały padać, ale do dzisiaj drogi wewnętrzne na osiedlu nie wróciły do stanu poprzedniego.

- Jest gorąco, latają wokół nich muchy i strasznie śmierdzi - opowiada nam kobieta zostawiająca worek ze śmieciami obok kontenera. W środku nie ma już miejsca.

Gorąco było również we wtorek, 29 sierpnia. Pani Joanna wróciła z urlopu. Jak mówi, chciała podjechać bliżej klatki schodowej, w której mieszka, żeby wypakować ciężkie walizki. Na miejscu okazało się, że przejazd zablokowała ciężarówka. Kobieta dowiedziała się, że będzie musiała poczekać. Nie pozostało jej nic innego, jak zaparkować auto tam, gdzie było to możliwe. Rozpakowanie bagaży w skwarze do przyjemności nie należało.

- Razem z sąsiadką zaczęłyśmy dyskutować z panami, którzy tam pracują. Poprosiłam, aby odjechali, bo chcę dojść do własnego domu. Nie zareagowali. Powiedziałam do jednego z nich, że jestem całą sytuacją zdziwiona. On jednak miał to kompletnie gdzieś. Zachowywał się bardzo niekulturalnie. Zaczął mnie prowokować. Wreszcie rzuciłam: „Zjazd stąd, natychmiast!”. We frustracji pokazałam mu środkowy palec. Odpowiedział mi w wulgarny i niewybredny sposób. Wysłałam mejla do zarządu dróg, również do „Kupca”, ale nikt nie odpowiedział - opowiada.