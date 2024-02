Dziura na dziurze. Droga z Łobza do Świdwina jest w koszmarnym stanie

Droga łączy Łobez ze Świdwinem. Jej stan jest fatalny.

- To jest "ser szwajcarski" a nie ważna droga łącząca dwa miasta powiatowe - mówi pan Zygmunt, nasz czytelnik. - Taki stan jest od kilku lat. Ostatnio łatali dziury, ale co to za łatanie, jak ten asfalt co zrobili, jest już wypłukany przez deszcz.