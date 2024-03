Zieloni o Zielonym Szczecinie. Kandydaci o proekologicznych postulatach

Drugi temat hasłowo został ujęty jako "Ulica Przygodna", przypomnijmy na ul. Przygodnej mieszkańcy walczą od wielu miesięcy o zachowanie 400 drzew, które miały być wycięte pod budowę przedszkola. Zieloni tłumaczą, że na Warszewie da się pogodzić obie sprawy: można wybudować przedszkole (jest w pobliżu parku niezadrzewiona działka) i uratować istniejącą oazę zieleni.

Z kolei Andrzej Radziwinowicz, radny miejski, współprzewodniczący Zieloni Szczecin zaapelował, by na każdym osiedlu w Szczecinie powstawały parki kieszonkowe.

- Trzeba doprowadzić do sytuacji, by każdy z nas mógł w ciągu dziesięciominutowego spaceru dotrzeć do parku - podkreślił. - Nie może być tak, jak na ul. Cukrowej, gdzie moja koleżanka spaceruje z dzieckiem... wokół śmietnika. To jest zielone wykluczenie. W mieście muszą powstawać parki, skwery i zieleńce.