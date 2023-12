Kupcy z Lubieszyna błagają o obniżki. Radny: Zrobiliśmy głupotę

Radny Paweł Malinowski powiedział bez ogródek: "Zrobiliśmy głupotę". Wtórowała mu radna Magdalena Zagrodzka, która przyznała, że "nie myli się ten, kto nic nie robi". O błędzie mówili też inni radni. Ale nie wszyscy. Wiceprzewodnicząca rady gminy Władysława Gruszczyńska stwierdziła, że "to nie są pieniądze, które pozamykają stragany".

Przypomnijmy: w październiku wszyscy radni jednogłośnie przyjęli podwyżkę dziennej opłaty targowej z 10 na 50 zł. Teraz wójt Teresa Dera to jednogłośne podjęcie decyzji radnym przypomniała.

- Podnieśliście rękę do góry wszyscy jednocześnie, czyli państwo akceptowaliście to, co zostało przedstawione, a śmiem twierdzić, że nikt tego nie czytał, tej uchwały - zarzuciła radnym wójt Teresa Dera. Radni ripostowali, że zaufali wójt, która projekt przedłożyła.