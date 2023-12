Co dalej z targowiskiem w Lubieszynie? Wójt Dobrej: Nie musimy konsultować wysokości opłat z kupcami

Kupcy z targowiska ZAN w Lubieszynie chcą walczyć i prosić radnych o zmianę stawki opłaty targowej. Jak dowiedział się „Głos”, zamierzają pojawić się na ostatniej w tym roku sesji rady, która jest zaplanowana na 28 grudnia. – Pomysły były różne, łącznie z blokadą dróg w gminie, ale mamy nadzieję, że zostaniemy wysłuchani – mówi nam jeden z kupców.

Przypomnijmy: podczas październikowej sesji rady gminy stawka opłaty targowej została podniesiona z 10 zł na 50 zł za stoisko dziennie. Handlujący od lat na przygranicznym targowisku kupcy nie kryją, że taka podwyżka to dla nich gwóźdź do trumny. O podwyżce dowiedzieli się dopiero 13 grudnia. My byliśmy na targowisku dwa dni później. W głosach kupców słychać było przede wszystkim ogromny żal: do samej wójt Teresy Dery, ale też do radnych gminy. – Dlaczego nikt z nami nie rozmawiał? – pytał Dariusz Bednarski, jeden z kupców.