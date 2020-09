"Ktoś już czeka na tereny po stoczni "Gryfia" w Świnoujściu? Pytają związkowcy

Jak piszą do ministra związkowcy, "dodatkowo ośmiesza siebie i nas udzielając kłamliwych wywiadów, zaburza wizerunek Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. na zewnątrz, zniechęcając swoją osobą potencjalnych kontrahentów. Jest osobą niekompetentną, niegodną zaufania, faworyzującą jeden związek zawodowy NSZZ Solidarność80, utrudniając tym samym działalność pozostałym związkom, poza tym nie przekazuje wymaganych informacji dotyczących bieżącej działalności spółki, protokołów ze spotkań, nie odpowiadając na pisma związków zawodowych i pracowników lub odpowiada wymijająco, ironizując, sprowadzając dialog do przysłowiowej „piaskownicy”.

Na 10 września bowiem zapowiedziane jest walne zgromadzenie akcjonariuszy.

- I podczas tego posiedzenia mogą zapaść różne decyzje - mówi Szmyt. - Na przykład o sprzedaży zakładu w Świnoujściu. My się pytamy: dlaczego? Bo przecież my toniemy!

Jak twierdzi już dawno załodze miano przedstawić plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

- Przepraszam, on się teraz nie nazywa "restrukturyzacji" a "modernizacji" - wyjaśnia przewodniczący NSZZ Solidarność Gryfia. - Mieliśmy go otrzymać na piśmie. I nic. Niczego nie mamy. Tymczasem z naszych wyliczeń wynika, że jeśli nasz zakład zostanie sprzedany, to "Gryfia" otrzyma może jedynie 10 mln zł. Reszta ze sprzedaży pójdzie na spłacenie pożyczek, zastawów. A nam się mówi, że potrzebne są pieniądze na nowy dok w Szczecinie. Tyle, że ten dok kosztuje 250 mln zł. Skąd więc te pieniądze? Nam to wszystko wygląda tak, że już jest ktoś, kto tylko czeka na te tereny po naszym zakładzie w Świnoujściu, a zarząd robi wszystko, aby właśnie temu komuś je sprzedać. Po prostu ktoś z boku chce ten teren przejąć.