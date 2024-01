2 miliony złotych dopłaty do przewozów na trasie Gryfino-Szczecin. Skąd taka kwota?

Do czasu zakończenia inwestycji infrastrukturalnej na linii 406 do Polic, co ma nastąpić z końcem 2025 roku, z udziału w kosztach SKM wyłączona została Gmina Police oraz części udziału Miasta Szczecina.

- Proponowany od 2024 roku pełny docelowy zakres pracy eksploatacyjnej SKM na kierunku Szczecin Główny - Goleniów, Szczecin Główny - Stargard i Szczecin Główny - Gryfino, przy braku możliwości realizacji przewozów na linii 406 do Polic, stanowiącej blisko 50 procent docelowej pracy eksploatacyjnej, tworzy obecnie wrażenie dwukrotnego wzrostu udziału finansowego w projekcie Miasta Stargard, Gminy Goleniów oraz Miasta Szczecin i Gminy Gryfino. Zostało to przedstawione w piśmie Marszałka Województwa do Partnerów w dniu 30.10.2023 roku - słyszymy od UMWZ. - Wszelkie procentowe proporcje udziału w projekcie Partnerów powrócą do równowagi po uruchomieniu przewozów do Polic po zakończeniu inwestycji na linii 406. Należy zaznaczyć, że w przypadku rezygnacji największego Partnera, tj. Miasta Szczecin, z udziału we wdrożeniu pierwszej fazy projektu SKM, będzie to oznaczało praktycznie porażkę idei uruchomienia kolei metropolitalnej przed 2026 rokiem. Województwo zmuszone będzie do poszukiwań innej formuły współpracy z JST zainteresowanymi rozszerzeniem ilości połączeń ze Szczecinem ponad realizowany standard przewozów wojewódzkich. Zaznaczamy, że nawet w I fazie wdrożenia, 50 proc. długości tras pociągów SKM znajduje się w granicach Miasta Szczecin.