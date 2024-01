Samorządowcy nie mogą dogadać się w sprawie dodatkowych kursów. Cierpią na tym podróżni Marek Jaszczyński

Brakuje 10 par pociągów na trasie Gryfino-Szczecin i trzech par ze Stargardu do Szczecina. archiwum gs24.pl

Od nowego roku nie udało się uruchomić wszystkich pociągów, które znalazły się w nowym rozkładzie jazdy. Chodzi o połączenia do Gryfina i do Stargardu. Przewoźnik Polregio tłumaczy, że to decyzja samorządu województwa. Województwo zrzuca winę na samorządy gminne.