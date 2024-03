172 miliony czekają na wierzycieli fabryki ST3 w sądowym depozycie. Z każdym dniem ich wartość maleje

ST3 Offshore to jedno z najbardziej znanych przedsiębiorstw w Szczecinie. Powstało na Ostrowie Grabowskim za ponad pół miliarda zł (120 mln zł stanowiły unijne dotacje). Inwestorem była spółka Bilfinger Mars Offshore. Mniejszościowym udziałowcem został polski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS. ST3 miała produkować fundamenty morskich elektrowni wiatrowych. Produkcja ruszyła pod koniec 2015 r. Rocznie zakład miał przerabiać ok. 120 tys. ton stali. Zatrudnienie miało znaleźć 500 osób. ST3 dysponowała najwyższą w Europie suwnicą (120 m wysokości, 1400 ton udźwigu), przeznaczoną do finalnego montażu i załadunku produkowanych konstrukcji.

Zakład dość szybko zaczął przynosić straty. W sierpniu 2017 r. niemiecki właściciel zamknął kurek z pieniędzmi. Fundusz MARS, który próbował ratować fabrykę, nie znalazł inwestora. ST3 Offshore złożył wniosek o upadłość, którą sąd ogłosił 31 marca 2020 roku.

Od tamtej pory syndyk kilkukrotnie próbował sprzedać fabrykę. Udało się w ubiegłym roku. Duński Vestas zapłacił pond 170 mln zł. Były więc pieniądze dla wierzycieli, których naliczono ok. pół tysiąca. Do tej pory żaden z wierzycieli nie otrzymał pieniędzy.

Powodem jest przeciągające się postępowanie przed sądem gospodarczym w Szczecinie. Doszło do tego, że część wierzycieli złożyła skargę na sąd za przewlekłość postępowania. Domagają się od 2 do 10 tys zł.