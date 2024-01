Obchody Stycznia '71 w Szczecinie. Świetlica stoczniowa musi być wyremontowana

Przewodniczący Jurek podkreślił, że pomysł zbudowania muzeum w stoczniowej świetlicy upadł po ingerencji szczecińskich polityków.

- Na razie nie ujawnię ich nazwisk. By dać im szansę na opamiętanie. Bo "Solidarność" nie ustąpi i doprowadzi do realizacji tego projektu. A jak się będziecie opierać, zapłacicie za to.