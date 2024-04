Jest porozumienie w sprawie Międzyodrza. Kolejny krok dla przyrody

Porozumienie podpisały cztery podmioty: Województwo Zachodniopomorskie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Szczecinie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Uniwersytet Szczeciński. Cel? Współpraca przy realizacji projektu "Międzyodrze - zwiększenie skuteczności zrównoważonej ochrony przyrody" i tym samym pozyskanie funduszy unijnych na rewitalizację i ochronę czynną tego terenu.

- To kolejny krok ku temu, żeby zadbać o zwiększenie retencji wody i poprawę stanu przyrody na Międzyodrzu, bo to przyroda jest tam najważniejsza - mówi Ryszard Matecki z Inicjatywy Stwórzmy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry.

Rewitalizacja Międzyodrza będzie służyć także ludziom, dając nowe możliwości dla turystyki, żeglugi, ale też wędkarstwa czy rybactwa.

Każdy z sygnatariuszy porozumienia ma swoje konkretne zadanie w przygotowaniu aplikacji o środki - to między innymi szczegółowa przyrodnicza inwentaryzacja.

Lada moment przy Ministrze Klimatu i Środowiska spotkania rozpocznie specjalny zespół powołany do pracy nad powstaniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W lutym w Przecławiu podczas specjalnej konferencji poświęconej planowanemu parkowi, wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała podkreślał, że to właśnie na Międzyodrzu ma szansę powstać pierwszy w Polsce po 23 latach nowy park narodowy. Według zapowiedzi rządu ma stać się to już w przyszłym roku. W połowie marca Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę wspierającą utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.