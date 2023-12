Krzystek, Marchewka, Bogucki - oni mogą powalczyć o Szczecin

Swoich kandydatów wystawią też na pewno Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Kandydatem KO na prezydenta może być poseł Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury. PiS może wystawić posła i byłego wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego.

- Formalnych decyzji jeszcze nie podjęliśmy, bo na to jest jeszcze chwila czasu. Sądzę, że zapadną w styczniu, w drugiej dekadzie. Wydaje się być naturalnym kandydatem do ubiegania się o fotel prezydenta, przewodniczący szczecińskiej Platformy Obywatelskiej, Arkadiusz Marchewka. Nigdy nie wycofywał deklaracji startu i sądzę, że to z naszej strony byłaby najmocniejsza kandydatura. Na tym etapie tyle mogę zadeklarować - powiedział „Głosowi” wczoraj Olgierd Geblewicz, marszałek województwa i szef zachodniopomorskiej KO.