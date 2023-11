Koszmar z ul. Kolumba. Jak długo jeszcze i o ile drożej?

Jaki jest powód opóźnienia inwestycji?

- To głównie kolizje podziemne wynikające z rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a tym, co zastajemy pod ziemią. Zaznaczyć należy, że ulica Kolumba nie była kompleksowo remontowana od czasu zakończenia II wojny światowej. Podczas robót budowlanych niemal na każdym fragmencie ulicy natrafialiśmy na rozbieżności, jak również na niezidentyfikowane kolizje podziemne - twierdzi Marcin Wiśniewski, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. infrastruktury tramwajowej ZUE SA. - Każdą taką sytuację musimy analizować indywidualnie. Kolizję należy odkopać, zinwentaryzować, opisać. Następnie projektanci taką kolizję rozwiązują. Skutkuje to także koniecznością zawarcia aneksu do umowy i zamówieniem odpowiednich materiałów. Takich sytuacji na kontrakcie było bardzo dużo, stąd przedłużenie się prac.