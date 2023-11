Konrad Słoka i jego powrót na "Stare śmieci", czyli podróż z Warszawy do Szczecina [ZDJĘCIA]

Film „Life na starych śmieciach”, to obraz dokumentalno-muzyczny ze Szczecinem w tle. Jest symbolem samym w sobie, bo pokazuje jak ważne są dla Konrada Słoki korzenie i to, że jego miejsce jest na "starych śmieciach" w rodzinnym Szczecinie. Tłem obrazu jest też muzyka artysty z albumu "Stare śmieci". Więc nikogo nie powinna dziwić zbieżność tytułów albumu i filmu, choć do tych dwóch "wykwitów" twórczości można przystąpić zupełnie niezależnie.

Ale we wtorkowy wieczór w filharmonii najpierw był film i może nie był to obraz długometrażowy, ale był czas, aby rozkochać się w poetyce Konrada Słoki i jego przyjaciół z zespołu Chango. Właśnie ten wtorkowy pokaz filmu "Life na Starych Śmieciach" był pierwszą prezentacją obrazu. Od dziś (środa) będzie go można oglądać na kanale Konrada Słoki na platformie YouTube.

Twórcami filmu jest kolektyw Kinomotiv, ale Konrad Słoka występuje w nim nie tylko jako główny bohater, ale też jest producentem wykonawczym.

To nie jest pierwsze dzieło muzyka i Kinomotivu. Wcześniej wspólnie zrealizowali teledysk do utworu „Algorytm”, który - co warto podkreślić i właśnie w tym miejscu przywołać - zdobył nagrody na California Music Awards.

A co do muzyki, to i Konrad Słoka i zespół Chango pokazali się publiczności ciepło, trochę melancholijnie, ale też z akcentami dobrego brzmienia.

Zarówno o samym muzyku ale też o jego "Starych śmieciach", można powiedzieć, że w Szczecinie "jest im dobrze". Świadczy o tym rzesza fanów, która przyszła zobaczyć i posłuchać artystę.