Kolorowa porodówka na Pomorzanach. Grafiki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji [ZDJĘCIA]

Poród może być przyjemny? Zespół Kliniki Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 robi wszystko, by to było możliwe - zapewnia rodzącym nie tylko fachową opiekę, ale także stosuje różne, niemedyczne metody, by: zmniejszać doznania bólowe, obniżać poziom stresu i działać na zmysły, które pozwolą odbierać poród trochę przyjemniej.

Ostatnio na ścianach czterech sal porodowych pojawiły się bajecznie kolorowe grafiki. Nawiązują do pór roku. To dlatego otrzymały nazwy, wiosna, jesień, zima i lato. Malowidła zostały wykonane metodą "drukowania grafik na powierzchniach pionowych".

- Podobno jesteśmy jedyną porodówką udekorowaną taką techniką - mówi Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka prasowa USK-2. - A ponieważ jesteśmy szpitalem nowoczesnym, to obrazy powstały z wykorzystaniem AI, tj. sztucznej inteligencji.

Pomysłodawczynią upiększenia porodówek w ten sposób jest Kamila Pietrzak, położna oddziałowa Kliniki Położnictwa i Ginekologii. To ona, razem z wykonawczynią, pracowała nad autorskimi kompozycjami, barwami i poszczególnymi elementami grafik.