Prehabilitacja, czyli przygotowanie do zabiegu. Jak zrobić to poprawnie?

- To ważne, by pacjentka odpowiednio wcześniej, prawidłowo przygotowała swoje ciało i umysł do zabiegu ginekologicznego - umożliwi to szybszy powrót do sprawności, pomoże w zadbaniu o funkcje fizjologiczne i seksualne - tłumaczy dr Magdalena Ptak, prowadząca spotkania fizjoterapeutka dna miednicy. - To istotna pomoc dla pacjentek przed zabiegami ginekologicznymi i onkoginekologicznymi. Przygotowanie pacjentek poprzez prehabilitację ma dla nich kolosalne znaczenie. Sprawne ciało, prawidłowa defekacja i mikcja, poczucie dobrze wykorzystanego czasu przed operacją ginekologiczną są gwarancją, że czas po zabiegu będzie spokojniejszy, lepszy, a regeneracja ciała i blizn oraz powrót do sprawności krótsze.