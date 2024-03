Kolejne Trzecie Drogi, znikający kandydaci. Sporo chętnych do rady miasta

Porozumienie Służy Ludziom - Trzecia Droga to ogólnopolski komitet, z którego list startują w Szczecinie kandydaci PSL (Polska 2050 poparła Piotra Krzystka i startuje z jego list).

Dwa ostatnie komitety postanowiły skorzystać z pomysłu PSL i Polski 2050, który sprawdził się w wyborach parlamentarnych i dał Trzeciej Drodze kilkadziesiąt mandatów poselskich i udział we władzy.

Sporo emocji wywołują też przygotowania do wyborów prezydenta Szczecina. Termin na zgłaszanie kandydatów mija za tydzień, ale wszystko wskazuje na to, że wystartują tylko trzy osoby: Piotr Krzystek (Koalicja Samorządowa), Zbigniew Bogucki (PiS), Bogdan Jaroszewicz (Lewica). Kandydaci PSL i Konfederacji wycofali się praktycznie w ostatniej chwili. Jak twierdzą, z przyczyn osobistych.

Szczecin Cała Naprzód to komitet związany ze społecznikami na czele z Arkadiuszem Lisińskim, osiedlowcem z północnych dzielnic. Kandydatów na radnych szukali podczas... castingu.

Podobna sytuacja jest w Koalicji Obywatelskiej. Z trzeciego miejsca startuje radny wojewódzki, Wojciech Dorżynkiewicz. Przed nim jest jeszcze Maria Schneider, działaczka na rzecz praw kobiet i radny Marcin Biskupski. W PiS „jedynką” jest obecny radny Krzysztof Romianowski. Ochotę na powrót do rady ma Marcin Matias (4). Jeszcze ciekawiej zapowiada się rywalizacja w okręgu nr 2 (Pomorzany, Turzyn, Śródmieście). Listę KS otwiera radny Marek Kolbowicz. Tuż za nim jest Dominika Jackowski, która w mijającej kadencji reprezentowała klub KO. Ma więc co udowadniać. Z „trójki” startuje jeden z najbliższych współpracowników prezydenta, Michał Wilkocki. W PiS na mandat ma ochotę Julia Szałabawka, córka posła Artura Szałabawki. Nieznana szerzej kandydatka, startuje z wysokiego, drugiego miejsca. Tuż za nią jest radny Robert Stankiewicz, znany z niekonwencjonalnych happeningów.

W okręgu pierwszym (prawobrzeże) znany radny Koalicji Samorządowej, Władysław Dzikowski startuje z trzeciego miejsca. Pierwsze dostał jego klubowy kolega, Mariusz Bagiński. Rozdziela ich Agnieszka Malinowska-Wasiluk z Polski 2050 (koalicjant KS). Na powrót do rady miasta po latach przerwy liczy Henryk Jerzyk. Startuje z 4 miejsca.

W okręgu 3 (Stare Miasto) z listy KS startuje były dziennikarz i przewodnik turystyczny Michał Rembas. Listę zamyka Dorota Kowalewska, menadżer al. Wojska Polskiego. Również z ostatniego miejsca, ale na liście KO, o mandat stara się najmłodszy kandydat, 18-letni Jakub Salomon.

Coś do udowodnienia ma Marcin Pawlicki, radny PiS, odwołany niedawno z zarządu spółki Enea. Stało się o nim głośno, gdy ujawniono jego wysokie zarobki w państwowym koncernie. Pawlicki startuje z pierwszego miejsca i nie powinien mieść problemów ze zdobyciem mandatu, ale ciekawe, ile głosów otrzyma. Do udowodnienia ma coś też Marek Duklanowski z PiS, który chce wrócić do rady po kilkuletniej przygodzie na dyrektorskim stanowisku w Wodach Polskich. Startuje z drugiego miejsca w okręgu nr 4.