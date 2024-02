Koalicja Samorządowa przedstawiła w Szczecinie program i kandydatów

Po oficjalnej zapowiedzi startu w wyborach i zarejestrowaniu komitetu Koalicja Samorządowa odsłania kolejne karty. W środę przedstawiła swój program.

Piotr Krzystek ogłosił „Program nowej kadencji” a Koalicja Samorządowa przedstawiła kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych, wśród nich znani społecznicy, gwiazdy, przedsiębiorcy i samorządowcy.

- Razem z mieszkańcami Szczecina, zrobiliśmy wiele pięknych rzeczy. Chcę aby to co wspólnie robimy w Szczecinie było dla mnie i dla nas razem powodem do dumy i aby rozsławiało nasze miasto w Polsce, Europie i na Świecie. Dążymy do tego aby Szczecin był po prostu fajny, aby był miastem, w którym chce się być - mówi Piotr Krzystek. - Patrząc globalnie będziemy mieli reprezentację w miastach, gminach i powiatach, mamy też zarejestrowaną listę ogólnopolską. Zaufało nam wielu samorządców. Wszyscy przekonują się do promowanej od dawna przez KS idei samorządności. Dla nas lokalne społeczności są największą wartością. Zawsze powtarzam, że chodnik, ulica, szkoły czy przedszkola nie mają barw partyjnych. To codzienne sprawy mieszkańców, a my jesteśmy od ich załatwiania.