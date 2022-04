Kasjerzy i sprzedawcy obwiniani przez klientów o wyższe ceny produktów. Pracownicy handlu się skarżą

– Najwięcej skarg w ostatnim czasie dotyczyło przede wszystkim bardzo nieeleganckich zachowań klientów - zdradza Małgorzata Marczulewska, prezeska stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. - Zdarzały się sytuacje, że pracownicy marketów czy stacji benzynowych byli obrażani przez klientów za to, że ceny paliwa czy produktów spożywczych są wysokie. Otrzymaliśmy także kilka skarg od pracowników sieci handlowych, które nie zdecydowały się na wyjście z Rosji – dodaje.

W pierwszym kwartale roku 2022 trafiło do stowarzyszenia blisko 250 wiadomości z czego ok. połowa została skierowanych do analizy przez prawników i windykatorów. Co warte odnotowania znaczna część skarg dotyczy sektora handlowego. Istotne jest również to, że skargi dotyczą częściej relacji pracownik-klient, a rzadziej pracownik-pracodawca.