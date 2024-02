Pracownicy chcą przede wszystkim pieniędzy, inne benefity już tak nie wzbudzają entuzjazmu

Do benefitów oferowanych przez firmy pracownicy zdążyli się przyzwyczaić. I choć oferta rozrasta się i elastycznie dopasowuje do oczekiwań zatrudnionych są rzeczy, które pozostają niezmienne. Najlepsze dodatki to te, które albo wpływają pozytywnie na kieszeń albo zapewniają więcej czasu wolnego. Oba te czynniki zyskały na znaczeniu w pandemii i na razie trzymają się mocno.

– Benefity pracownicze to świetna alternatywa dla premii czy podwyżki wynagrodzenia, ale zatrudnieni nie zadowolą się byle czym. Najchętniej zobaczą wpływ na konto, a alternatywy muszą być przemyślane - mówi Krzysztof Inglot z Personnel Service. - Liczymy na dodatkowe dni wolne, zmianę systemu pracy na 4-dniowy lub korzyści, które obniżą koszty życia i tym samym spowodują, że pod koniec miesiąca zostanie nam więcej pieniędzy w kieszeni.

Jakich benefitów oczekują pracownicy?