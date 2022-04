Wielkanoc 2022: Czy będą to najdroższe święta od lat? Eksperci są jednomyślni

Z badania Providenta wynika też, że zwyczaj świątecznego niedzielnego śniadania kultywuje 90 proc. Polaków. 82,5 proc. ankietowanych wybiera się do kościoła na święcenie pokarmów.

A co ciekawe, respondenci zapytani o zwyczaje wielkanocne, jakie kultywują w swoich domach, wskazali na ... przedświąteczne mycie okien. 50 procent badanych deklaruje, że jest to dla nich tradycyjna forma spędzania czasu i przygotowań do świąt.

Do najpopularniejszych tradycji wielkanocnych Polacy zaliczają też:

święcenie pokarmów,

malowanie jajek i

lany poniedziałek.

W tym roku po raz pierwszy od dwóch lat (lat pandemicznych) Polacy planują spędzić święta w licznym gronie rodzinnym.