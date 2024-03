Kandydat na prezydenta z Lewicy o akademikach i szczecińskich uczelniach

Podczas konferencji obecny był Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

- Przed nami bardzo duże wyzwanie dotyczące remontów, ale i budowy nowych akademików, a tego nie zrobi się we współpracy z samorządami, ponieważ, aby budować akademiki, potrzeba infrastruktury i gruntów, a to należy do miast - mówi Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. - W uzgodnieniach jest projekt ustawy dotyczący Funduszu Dopłat do mieszkań komunalnych samorządom. Chcemy dokonać zmian w tej ustawie i dopisać do niej również remonty i budowę akademików. Chcielibyśmy, żeby ten projekt był szybko procedowany, aby władze uczelni mogły z niego skorzystać jeszcze w tym roku. Jeżeli chcemy dać równie szanse młodzieży w całej Polsce w dostępności do studiowania, to bez akademików tego nie zrobimy.