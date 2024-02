Jest rudera, będzie biurowiec. Kawałek szczecińskiej Wenecji odzyska blask

Kamienica ma być odrestaurowana i przystosowana do funkcji biurowej, gdzie swoją siedzibę będą miały Wody Polskie. Wiemy, co obecnie dzieje się na placu budowy i jakie są najbliższe plany wykonawcy.

- Obecnie realizujemy tylko prace rozbiórkowe na podstawie pozwolenia na rozbiórkę, które obejmuje obiekty gospodarcze na dziedzińcu nieruchomości, ścianę nabrzeża, kondygnację piwnicy pod dziedzińcem. Główny budynek będzie całkowicie przebudowany wraz z nadbudową jednej kondygnacji w ramach odrębnego pozwolenia na budowę - informuje Michał Wrzosek, rzecznik prasowy Budimex SA. - Obecnie kończymy opracowywanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami i będziemy przekazywać inwestorowi do akceptacji. W marcu planujemy złożyć projekt do urzędu.

Wykonawca prac w rozmowie z "Głosem" przyznaje, że w optymistycznym wariancie, po otrzymaniu pozwolenia na budowę - co jest planowane na kwiecień/maj tego roku - ruszy z rozbiórkami budynku i dalszymi pracami konstrukcyjno-budowlanymi.

Inwestycja jest realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Renowacja budynku przy ul. Kolumba 80 polegać ma na przebudowie, nadbudowie i częściowej rozbudowie, pofabrycznego budynku biurowo-magazynowego, a także zagospodarowaniu terenu i wyposażeniu go w niezbędną infrastrukturę zewnętrzną i wewnętrzną. To dla firmy wykonawczej prawie 508 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, około 2,5 tys. mkw. powierzchni całkowitej i 2,1 tys. mkw. powierzchni użytkowej wraz z kondygnacją podziemną i czterema naziemnymi.