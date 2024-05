Wiemy, kiedy kierowcy pojadą nową S3 i obwodnicą Koszalina. GDDKiA wskazała daty

Polbud-Pomorze to wykonawca dwóch ważnych inwestycji drogowych w naszym województwie, czyli odcinka drogi S3 Dargobądz-Troszyn i dokończenia obwodnicy Koszalina w ciągu S6. 9 maja odbyło się kolejne spotkanie dotyczące sporu między wykonawcą prac na S3 i S6 w naszym regionie a GDDKiA.

Jak podaje GDDKiA, w trakcie spotkania z firmą Polbud Pomorze oraz partnerami konsorcjum realizującymi budowę obwodnicy Koszalina w ciągu S6 oraz odcinek drogi ekspresowej S3 Dargobądz – Troszyn, wskazane zostały terminy dla poszczególnych odcinków.

- W przypadku obwodnicy Koszalina i Sianowa, do 31 maja br. wykonawca ma złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosek o pozwolenie na użytkowanie jednej jezdni i jeśli procedury odbiorowe zakończa się szybko, to przed połową czerwca kierowcy skorzystają z tego odcinka drogi ekspresowej S6. Równolegle będą trwały odbiory drugiej jezdni, którą planujemy udostępnić do ruchu na przełomie czerwca i lipca br. Pozostałe prace na kontrakcie zakończą się w sierpniu - mówi Anna Szymańska ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. - Z kolei udostępnienie do ruchu drogi ekspresowej S3 Dargobądz - Troszyn planowane jest w grudniu br.

Drogę ekspresową S3 na odcinku Dargobądz-Troszyn o długości 16 km realizuje konsorcjum firm Polbud Pomorze, INTOP Szczecin, PRD Nowogard. Wartość tego kontraktu to 679,3 mln zł. To jeden z dwóch odcinków S3 w budowie. Drugi o długości 17 km, Świnoujście - Dargobądz, realizuje Polaqua. Wartość umowy to 688,8 mln zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w II kwartale 2024 roku.