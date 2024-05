Kolejowa inwestycja na linii Szczecin-Berlin bez 5 peronu. Prace projektowe zmierzają do końca [ZDJĘCIA]

Jak podaje inwestor analiza rozwiązań na etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej w ramach projektu "Prace na linii kolejowej 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny Szczecin Gumieńce granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409", wskazała, że budowa peronu nr 5 na stacji Szczecin Główny wymagałaby przede wszystkim: kompleksowej przebudowy południowo-zachodniej głowicy rozjazdowej na stacji, elektryfikacji części torów na stacji Szczecin Główny, które obecnie nie są zelektryfikowane. To nie wszystko. W czasie budowy doszłoby do znacznej ingerencji w istniejący peron nr 4, z racji konieczności przebudowy istniejącej wiaty celem zapewnienia bezpiecznego dojścia do peronu nr 5, które wymaga budowy nowego odcinka kładki nad peronem nr 4.

Dodajmy, że 5 peron to tylko jeden z elementów planowanej modernizacji linii od Szczecina Głównego przez Szczecin Gumieńce do granicy z Niemcami. Prace projektowe warte blisko 9 mln zł, wykonuje firma Databout Sp. z o.o.

Co gorsza, realizacja inwestycji nie jest jednak pewna. Konieczne będzie dofinansowanie.

- Projekt ubiega się aktualnie o dofinansowanie unijne. W przypadku pozyskania finansowania, ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty planowane jest na IV kwartał 2024 roku. Realizacja robót w ramach ww. projektu planowana jest od drugiej połowy 2025 roku do końca 2028 roku - informuje Bartosz Pietrzykowski.

Główny cel inwestycji to skrócenie czasu przejazdu do granicy, a wraz z rozpoczętymi niedawno pracami po stronie niemieckiej na całym ciągu między Szczecinem a Berlinem. Jednotorowa dziś linia 409 zostanie rozbudowana o drugi tor, chociaż rozważana była tylko tzw. mijanka w Kołbaskowie. Jej przepustowość pozwoli na kursowanie 25 par pociągów pasażerskich oraz co najmniej 20 par pociągów towarowych na dobę. Na zmodernizowanej linii pojawią się nowe przystanki: Szczecin Pomorzany Południowe (pod wiaduktem na ulicy Powstańców Wielkopolskich - Budziszyńska), kolejne to Warzymice, Przecław. W Kołbaskowie powstanie stacja. W planach jest również budowa wiaduktów nad ulicą Cukrową oraz drogą do Rajkowa.