Dzieje się w Szczecinie w weekend! Sprawdźcie przegląd wydarzeń kulturalnych

Spektakle teatralne, w tym jedna premiera, koncerty i spotkania to propozycje na ten weekend.

"Lalka" Teatr Współczesny w Szczecinie Dobrze znana historia miłości Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej w nowej odsłonie. Czy w drodze na biznesowy szczyt jest miejsce na romantyczną miłość? Czy w świecie, w którym króluje pogarda jest to możliwe? 16 lutego, godz. 11.00, 19.00, 17, 18 lutego, godz. 17.00 "Matka Putina" Teatr Mały w Szczecinie Mało znana historia Wiery Nikołajewny Putiny, która wbrew oficjalnej wersji Kremla, podaje się za biologiczną matkę Władimira Putina. Starsza kobieta, w oblężonej przez rosyjskie wojska gruzińskiej wiosce, w emocjonującym monologu opowiada o zaskakujących wydarzeniach sprzed lat, z okresu dzieciństwa swego nieślubnego syna. 16 lutego, godz. 19.00, 18 lutego, godz. 17.00 "Kolacja dla głupca" Teatr Polski w Szczecin Tytułowa kolacja dla głupca to kolacja, na którą każdy z grupy przyjaciół wyszukuje i zaprasza możliwie najgłupszego osobnika. Zabawa polega na tym, aby przez cały wieczór utrzymać w tajemnicy fakt, że stanowi on obiekt żartów, a równocześnie skłonić go do mówienia. Wygrywa ten z przyjaciół, który przyprowadzi „arcymistrza w swoim gatunku”. Jednak przypadek płata figla planom i myśliwy staje się ofiarą...

16 i 18 lutego, godz. 19.00 "Kora – dziecko słońca" Teatr Polski w Szczecin Muzyczna opowieść o Korze, charyzmatycznej artystce, piosenkarce, autorce tekstów piosenek i wierszy oraz malarce. Pisano o niej, że jest wieczną hipiską i rockową poetką. Scena była jej żywiołem, tu zmieniała się jak kameleon - raz była drapieżna, a za chwilę liryczna. Wraz z grupą Maanam wylansowała mnóstwo przebojów, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. W latach 80. ubiegłego wieku stała się idolką tłumów, gwiazdą, jakiej dotąd nie było w polskim show - biznesie. W tytułowej roli występuje w spektaklu Adrianna Szymańska, a na scenie partnerują jej będą muzycy: Krzysztof Baranowski i Łukasz Wons.

16 i 18 lutego, godz. 19.00 "Cabaret" Teatr Polski w Szczecin Musical, autorstwa Johna Kandera i Freda Ebba o tym samym tytule, po raz pierwszy wystawiono na deskach nowojorskiego Broadwayu w 1966 roku. Pochodzą z niego tak znane utwory, jak „Mein Herr”, „Maybe This Time” czy „Money Money”. Akcja opowieści rozgrywa się w Berlinie lat 30. ubiegłego wieku. W mieście, z jednej strony – gwiazd kina, filmu i rewii oraz „gorączki jazzu” i mody na taniec, a z drugiej – rodzącego się faszyzmu.

17 i 18 lutego, godz. 15.00, 17 lutego, godz. 19,00 "Pornograf" Teatr Polski w Szczecin Program składający się z piosenek znanego francuskiego artysty Georgesa Brassensa. Pisane przez niego teksty dotyczyły różnych tematów. Można wśród nich znaleźć zarówno nostalgiczne, z nutką zadumy, jak i skoczne, soczystym, często frywolnym językiem opisujące sprawy życia codziennego, od ulicy do alkowy. Teksty te łączy odwaga w mówieniu prawdy i nazywanie rzeczy po imieniu, przez co często odbierane są one jako prowokujące. 16 i 17 lutego, godz. 22.00 "A kuku" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Kolejna propozycja dla najnajów, czyli najmłodszych widzów: prosty, urzekający spektakl oparty na dźwiękach, kolorach i kształtach. Wybierz się wraz z dzieckiem na poszukiwanie mamy krokodylka i odkryj najważniejsze słowo na świecie! Wprowadzisz swoją pociechę nie tylko w świat teatru, lecz również w przestrzeń pozytywnych emocji rodzinnych.

17 lutego, godz. 14.30, 18 lutego, godz. 13.00, 14.00 "Dzikie łabędzie" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie „Dzikie łabędzie”, luźna adaptacja baśni Andersena, to magiczna, zabawna i pełna niezwykłych światów propozycja dla najmłodszych – o wytrwałości `w dążeniu do celu, miłości, odwadze i o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy i nie podlega żadnym schematom. Także o tym, że wszystkie emocje są ważne i potrzebne i nie należy się ich wstydzić, ani ich ukrywać.

17 lutego, godz. 16.00, 17 lutego, godz. 11.00 "Do trzech razy sztuka" Teatr Kameralny w Szczecinie Niezrównany duet komiczny — Adam Dzieciniak i Michał Janicki w znakomitej reżyserii Andrzeja Zaorskiego doładują państwu akumulatory na nadchodzące jesienne dni! Autorzy dają okazję aktorom w inteligentnie napisanej sztuce prezentacji szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych.

16 lutego, godz. 17:00 "BACEWICZ | STRAUSS | BAGIŃSKI" - Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie Dwie znakomite instrumentalistki i dwa koncerty solowe w jeden wieczór - tak będzie już w najbliższy piątek o 19:00.

Koncert skrzypcowy Zbigniewa Bagińskiego zagra Maria Sosnowska-Sakowska (na co dzień skrzypaczka naszej Orkiestry), a Koncert wiolonczelowy nr 1 Grażyny Bacewicz wykona Zuzanna Sosnowska - Cellist - laureatka 1. Nagrody ex equo na X Międzynarodowym Konkursie im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a także ośmiu nagród specjalnych. Zbieżność nazwisk obu Pań nie jest przypadkowa, są siostrami. 16 lutego, godz. 19.00 Festiwal Filmów Afrykańskich "AfryKamera" W dniach 16-22 lutego 2024 w kinie Zamek w Szczecinie będzie można zobaczyć sześć filmów, które w ostatnich miesiącach prezentowane były na wielu międzynarodowych festiwalach, a wiele z nich dopiero na festiwalu Afrykamera miało swoje polskie premiery.

DŻEM Session z Chango CHANGO - to czwórka szczecińskich muzyków znanych z występów na największych scenach w kraju i poza jego granicami. Grupa odnosi się do licznych tradycji muzycznych, starając się wytworzyć pewien niekonwencjonalny styl oparty na eksperymentalnym podejściu do żywego tworzenia muzyki. 16 lutego (tradycyjnie w piątek) od godz. 21.00, Piwnica Kany. Koncert 3MA w Piwnicy Kany 3MA to szczeciński zespół posługujący się brzmieniami akustycznych gitar, elektrycznego kontrabasu i instrumentów perkusyjnych. Całość muzycznie dopełniają dwa wokale: silny, męski, rockowy i delikatny damski soulowy. Dodać do tego należy nietuzinkowe teksty w języku polskim i energię koncertową, której pozazdrościć może niejedna elektryczna grupa rockowa.

17 lutego, godz. 21, Piwnica Kany. Pidżama Porno w Słowianinie Pidżama Porno powstała w grudniu 1987 roku, z inicjatywy Krzysztofa Grabowskiego i Andrzeja Kozakiewicza. W 1989 roku nagrali swój pierwszy materiał, zatytułowany „Ulice jak stygmaty”. Zespół zadebiutował na Festiwalu w Jarocinie i festiwalu w Sopocie.

Przez ponad 30 lat kariery Pidżama Porno wydała 8 albumów studyjnych, które wpisały się w kanon polskiej muzyki rockowej i zagrała tysiące koncertów na najważniejszych scenach w kraju jak i poza jego granicami.

17 lutego, godz. 19.00, Słowianin. Symphonica & Mateusz Ziółko Najlepszy Rock'owy Show w Polsce! Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Queen, Prince, Nirvana, Guns N'Roses, Deep Purple, Europe, Nightwish, Faith No More w symfonicznych opracowaniach. Porywająca muzyka, gwiazdorska obsada, multimedialne wizualizacje, symfoniczne aranżacje, perfekcyjnie wyreżyserowane światło.

18 lutego, godz. 19, filharmonia. Krzysztof Antkowiak - Koncert Jubileuszowy Recital pełen wartościowych tekstów, pięknej muzyki, niepowtarzalnego, magicznego klimatu i bardzo dobrego, bezpośredniego kontaktu z publicznością. Nie zabraknie wzruszeń i refleksji. W koncercie usłyszymy przekrojowy materiał z twórczości artysty m.in. utwory, do których teksty napisał Grzegorz Ciechowski jak i utwory Toma Waitsa w tłumaczeniach Romana Kołakowskiego, Bułata Okudżawy i wielu innych. Każdy Jego koncert jest niezapomnianym przeżyciem. 18 lutego, godz. 19, Nowa Dekadencja.

