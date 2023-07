DB Port Szczecin stawia nową suwnicę w szczecińskim porcie

- Ze względu na wagę, którą przykładamy do kwestii ochrony środowiska, zdecydowaliśmy się na zakup suwnicy elektrycznej — dodaje Monika Żaboklicka. - Będzie zasilana kablem o długości 300 metrów, co pozwoli na swobodne przemieszczanie na całej długości nie tylko istniejącego Nabrzeża Fińskiego, ale w przyszłości również na budowanym obecnie Nabrzeżu Norweskim.

Na suwnicy i spreaderze będą zainstalowane kamery CCTV, które umożliwią operatorowi wygodne obserwowanie tego, co się dzieje i otoczenia na ekranie w kabinie.