Dariusz Matecki: Marszałek Tomasz Grodzki powinien się zrzec immunitetu Leszek Wójcik

Konferencja prasowa Agnieszki Kurzawy i Dariusza Mateckiego fot. Leszek Wójcik

Dariusz Matecki i Agnieszka Kurzawa (kandydaci do Sejmu i Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości) apelują do senatora Tomasza Grodzkiego, by zrzekł się immunitetu. Chodzi o podejrzenie wyłudzenia przez marszałka Senatu pieniędzy od pacjentów chcących "załatwić" sobie przyspieszenie terminu operacji.