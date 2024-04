Platforma Obywatelska w Szczecinie podsumowuje kampanię: to był dobry czas

Paweł Bartnik, który w szczecińskim samorządzie pracuje prawie ćwierć wieku zwracał uwagę, dlaczego niedzielne wybory są tak ważne.

- To są oczywiście wybory o najważniejsze sprawy dla każdego z mieszkańców naszego miasta. Każdy ma swoje marzenia, każdy ma swoje postulaty. Myśmy te postulaty i marzenia zbierali w trakcie kampanii. Też mieliśmy oczywiście swoje, które przekazywaliśmy. Ale poza tym, że trzeba wyremontować chodniki i trzeba zbudować ścieżki rowerowe, trzeba wyremontować szkoły, zbudować boiska szkolne, ta kampania wyborcza, wybory samorządowe w tym roku, to są wybory po to, żeby wzmocnić i umocnić samorząd terytorialny. Przez ostatnie 8 lat polityka państwa była prowadzona w takim kierunku, żeby samorząd był jak najsłabszy, a już samorząd w wielkich miastach był pozbawiony tak naprawdę pieniędzy, możliwości funkcjonowania i rozwoju. Z informacji NIK wynika, że niestety sytuacja samorządów wielkich miast od Warszawy począwszy na Gliwicach skończywszy, jest bardzo zła i wymaga poprawy. Wybory, które przed nami, rozstrzygną, czy wspólnie z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, wspólnie z rządem Rzeczypospolitej naprawimy tę sytuację również w Szczecinie. Za rządów PiS Szczecin stracił 700 mln zł z podatku PiT. To były pieniądze niezbędne do tego, żeby nie tylko się prowadzić rozwój, ale także, żeby ceny różnego typu usług, które były i są w mieście wykonywane, były niższe. Rząd zobowiązał się, że będzie przekazywał pieniądze na inwestycje, zobowiązał się, że z tych 700 zabranych milionów przekaże 300 milionów. Na razie przekazał 20 kilka milionów. Miejmy nadzieję, że to nie koniec. To są wybory o tym, żeby miasto Szczecin mogło się jak najlepiej rozwijać - mówił Paweł Bartnik.