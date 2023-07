Czy w Szczecinie spadnie dziś grad? Sprawdźcie prognozę pogody na najbliższe dni

- Mocno będzie padać w Szczecinie? - Deszcz ma być spory, ale w Szczecinie i okolicach spadnie najwyżej od 5 do 7 litrów na metr kwadratowy. W regionie koszalińskim będzie mocniej lać. Tam może spaść nawet do 15 litrów na metr kwadratowy. U nas ten deszcz większych szkód nie wyrządzi.

- A co się będzie działo nad naszym, szczecińskim wybrzeżem?

- Nad naszym morzem też zacznie padać. Będą to jednak przelotne opady. Może też grzmieć, ale nie będzie to długotrwałe zjawisko.

- A jaka pogoda czeka nas jutro?

- W Szczecinie będzie do 22 stopni Celsjusza. Nad morzem od 19 do 20 stopni C., ale należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Padać będzie zarówno, przed jak i po południu.

- Kiedy możemy się spodziewać poprawy pogody?

- Z prognoz wynika, że wietrznie i deszczowo będzie przez cały tydzień. Ale nadal ma być ciepło. W Szczecinie temperatura może dochodzić do 23 stopni C, nad morzem ma być 20 stopni C. Ale będzie też wiał silny wiatr — z prędkością do 40 kilometrów na godzinę. na razie upałów nie widać.