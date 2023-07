Pochmurny i deszczowy był ten weekend w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA]

Byli też tacy, którzy mimo deszczu wybrali się na plażę, aby powdychać morską bryzę. Ci najodważniejsi postanowili nawet skorzystać z morskiej kąpieli.

- Woda jest niesamowita - mówili po wyjściu z morza. - Przyjemność takich kąpieli jest ogromna, bo nie ma dużej różnicy miedzy temperaturą wody i powietrza. Taka kąpiel jest jeszcze bardziej przyjemna niż w upał.

Ale na promenadzie tez nie brakowało atrakcji. Ten weekend w Międzyzdrojach opanowali miłośnicy kultury Indii. Wieczorami odbywały się przedstawienia i zabawy dla dzieci, były tez stoiska z indyjskim jedzeniem. Grupa ubrana w stroje z Indii przedpołudniem w rytm muzyki namawiała wszystkich turystów do odwiedzenia ich festiwalu, który jak co roku rozlokował się na placu na Alei Gwiazd koło hotelu Vienna House Amber Baltic.

W ten pochmurny weekend nie brakowało też chętnych do odwiedzenia tutejszych atrakcji. Od rana kolejki ustawiały się do Oceanarium, sporo osób przyszło, aby zobaczyć figury woskowe w Muzeum Figur przy ul. Bohaterów Warszawy, wielu wybrało się do Zagrody Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym.