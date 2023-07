Międzyzdroje mają nową strefę koncertów i relaksu [ZDJĘCIA]

Już przed południem dzieci na plaży w Międzyzdrojach w resorcie Wave Beach Concept mają co robić. To dla nich organizowany jest tam czas — zabawy, tańce, konkursy. Dziećmi zajmują się profesjonalni animatorzy, którzy kreatywnie organizują im czas, a uczestniczyć w tych zajęciach mogą nie tylko dzieci, których rodzice są gośćmi hotelu.

Ale wyjątkowe wydarzenia plażowe rozpoczynają się na scenie wieczorem. To wtedy wokół plażowej sceny turyści ustawiają leżaki i z kuflem piwa przyglądają się to temu co dzieje się na podium albo wpatrują się w morskie fale.