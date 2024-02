Czekolada i cynamon. Z wizytą w pracowni artystycznej profesora Wilka

Uzyskał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gozdnica jako wyraz podziękowania i szacunku za realizację wielu architektonicznych i rzeźbiarskich prac.

Olga Iwanow, Minifot

- Ja właściwie nie mam pracowni, bo przez ponad 20 tworzyłem prace w zakładach w Gozdnicach, tam powstały wszystkie moje rzeźby, które są wielowymiarowe - mówi prof. Wilk. - Teraz mam pracownię w domu i głównie robię rysunki. Wróciłem do tego, czym się zajmowałem na studiach. Niedawno Teresa Sowińska, która studiowała rok niżej ode mnie na Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku, przesłała mi moje rysunki, które robiłem na IV i V roku studiów. Doszedłem do wniosku, że jednak mam trochę talentu i warto je pokazać na wystawie. A teraz chętnie rysuję kreski w przestrzeni, dynamiczne kąty i pejzaż architektoniczny.

Profesor Wilk dał się poznać również jako pedagog i do dzisiaj w jego pracowni w domu spotyka się ze studentami, którzy chętnie z nim rozmawiają o sztuce i nie tylko.