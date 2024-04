Plakaty Lexa Drewinskiego można oglądać w Willi Lentza [ZDJĘCIA]

Lex Drewinski jest kontynuatorem przedstawicieli słynnej Polskiej Szkoły Plakatu, którą w latach sześćdziesiątych XX wieku tworzyli m.in.: Henryk Tomaszewski, Eryk Lipiński, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy, Tadeusz Jodłowski, Tomasz Rumiński i Karol Śliwka.

Kreowany od kilkudziesięciu lat przez Drewinskiego minimalistyczny styl graficzny znajduje sporą rzeszę fanów i naśladowców, a jego plakaty (określane najczęściej arcydziełami gatunku), zdobywały czołowe lokaty na międzynarodowych konkursach.

Artysta w Willi Lentza zaprezentował retrospektywę swoich prac. Można tu znaleźć najnowsze dzieła m.in. dotyczące wyborów Rosji czy wojny w Ukrainie, ale też prace z lat 60. nawiązujące do sowieckiej dominacji w części Europy czy do zbrodniczych ideologii jak komunizm czy rasizm.

- Wybrałem przekrojowe prace dotyczące historii, która się zaczyna w 1917 roku, czyli od Wielkiej Rewolucji Październikowej, poprzez napaść Armii Czerwonej i wojsk Wehrmachtu na Polskę, aż do współczesności - mówi Lex Drewinski. - Tutaj przygotowałem większe formaty tych prac, dzięki temu widz ma możliwość obcowania z plakatem bardzo blisko. Jestem z urodzenia szczecinianinem i jestem bardzo związany z tym miastem, również z Willą Lentza. Nawet się zastanawiałem, jak mogę pasować do takiego barokowego rokoko, ale sobie pomyślałem, że trzeba się zmierzyć z inną materią i z nią połączyć. Sztuka współczesna może podbijać markę Willi Lentza. A prywatnie jestem miłośnikiem różnego rodzaju zabytkowych obiektów historycznych, architektury, tak że u mnie się to wszystko łączy.