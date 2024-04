Wystawa "Else Mögelin. Bauhaus i duchowość na Pomorzu" w Muzeum Narodowym [ZDJĘCIA]

Else Mögelin jako absolwentka słynnego już wówczas Bauhausu przeniosła na Pomorze innowacyjne metody twórcze i dydaktyczne. W latach 1927–1942 prowadziła pracownię tkaniny w szczecińskiej Miejskiej Szkole Rzemiosła i Przemysłu Artystycznego, przemianowanej w 1930 roku na Praktyczną Szkołę Pracy Projektowej. Uczelnia ta ściśle współpracowała z Muzeum Miejskim pod zarządem Waltera Riezlera, który wielokrotnie prezentował dokonania wykładowców i uczniów, propagując nowoczesne kierunki w sztuce. Obecna wystawa gromadzi znów w tym samym gmachu – choć po raz pierwszy dla szerokiej polskiej publiczności – dzieła Mögelin i jej kręgu. Od młodzieńczych eksperymentów abstrakcji po ludowe stylizacje dojrzałych lub późnych lat: tkactwo, malarstwo i grafika odzwierciedlają stałą fascynację naturą oraz potrzebę rozwoju duchowego w zmieniającym się pejzażu i sytuacji politycznej.

- Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat mamy w Szczecinie do czynienia z wystawą tkaniny artystycznej i mam na myśli tkaninę, która rzeczywiście powstaje na warsztacie tkackim - mówi dr Szymon Piotr Kubiak, kurator wystawy. - Mamy tutaj do czynienia z pracami, które były ręcznie wykonywane przez projektantkę lub realizowane według jej projektu przez uczennice. Są to prace wykonywane w tradycji niemieckiej. Tkanina była popularna w I połowie XX wieku w całej Europie środkowej. W Polsce mieliśmy ośrodki, które zajmowały się przede wszystkim kilimkarstwem. Przygotowując tę wystawę nie do końca mogliśmy skorzystać z nomenklatury polskiej, bo to, co tutaj oglądamy, to nie są kilimy. Prezentacja tkaniny na pionowej powierzchni to jest opona.