Co dalej z Kinem Pionier? Głos mają eksperci i mieszkańcy

Podczas dyskusji wiele osób poruszało kwestię ludzi, którzy mieliby pracować w nowej instytucji.

- Struktura to jest jedno, ale ważne jest to, kto to będzie robił. To powinna być osoba, która będzie kochała to, co robi, która będzie magnesem przyciągającym do tego miejsca - mówi Marek Osajda z Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego.