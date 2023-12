Bulodrom pojawił się na pl. Pawłowskiego w Szczecinie. Pierwsze zawody wiosną

- Stworzyliśmy miejsce, które już na stałe pozostanie do dyspozycji mieszkańców – podkreśla Marian Adamowicz.

Plac do gry w bule powstał dzięki wygraniu przez RO Pogodno grantu od marszałka województwa - na jego budowę Rada otrzymała 15 tys. zł dofinansowania. Pieniądze pochodzą z konkursu marszałka województwa zachodniopomorskiego: "Granty Osiedlowe 2023". Wśród laureatów ze Szczecina było dziewięć osiedli, ale tylko Pogodno zdecydowało się na przeprowadzenie na swoim terenie inwestycji.

- Mamy to - cieszy się Marian Adamowicz, przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla. - Powstał kolejny obiekt sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców.

Gra jest niezwykle prosta. Gracze (w bule można grać indywidualnie, w duetach lub trzyosobowych zespołach) rzucają kulami. Chodzi o to, by umieścić je jak najbliżej "świnki", czyli odróżniającej się od innych, drewnianej lub plastikowej kuli. Gra w bule ma bardzo stary rodowód - grali w nią już ponoć starożytni Grecy i Rzymianie. Największą popularnością cieszy się obecnie we Francji, gdzie jest nazywana pétanque.

Radni z Pogodna mają nadzieję, że nowy bulodrom spodoba się mieszkańcom dzielnicy. Jak zapowiada przewodniczący Marian Adamowicz, wiosną na pl. Waleriana Pawłowskiego odbędą się pierwsze zawody o puchar marszałka województwa, który ponoć obiecał ufundować nagrody.

Boisko do gry w bule powinno mieć wymiary 4x15 metrów. Buduje się je warstwami: z piasku, geowłókniny, żwiru i tłuczenia granitowego. Aby utrzymać je w odpowiednim stanie powinno się też zadbać o drenaż.